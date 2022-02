Het ziekteverzuim in ziekenhuizen is afgelopen week verder gestegen, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De toezichthouder noemt het „de grootste uitdaging voor de zorg op het moment”. Op verpleegafdelingen is het verzuim opgelopen van 9 procent tot 10 procent. Van het personeel van de intensivecareafdelingen zit inmiddels 10,3 procent noodgedwongen thuis. Een week geleden was dat 9,7 procent.