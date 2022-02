De gemeente Rotterdam mag geen undercoverboa’s inzetten om mensen aan te spreken op ongewenst gedrag zoals sissen en nafluiten. Dit omdat het om niet strafbare feiten gaat. Dat schrijft wethouder Vincent Karremans (Handhaving) aan de raad in antwoord op de vraag uit te zoeken of deze inzet mogelijk is. Karremans heeft dat van het Openbaar Ministerie te horen gekregen.