Een 46-jarige vrouw uit Kerkdriel heeft „geen actieve herinnering” aan de mishandeling en uitbuiting van een voormalige vriendin die ruim een jaar bij haar inwoonde, zei ze maandag in de rechtbank van Arnhem. Volgens het Openbaar Ministerie werd het slachtoffer in het huis in Kerkdriel vastgehouden en behandeld als ‘huisslaaf’ door de vrouw en haar 81-jarige moeder. Het tweetal wordt beschuldigd van mensenhandel.