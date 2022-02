De rechtbank in Den Haag houdt maandag de eerste inleidende zitting in de strafzaak tegen de 55-jarige oud-militair Abdoel S. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van het plegen van moorden tijdens de Binnenlandse Oorlog in Suriname, een burgeroorlog in de periode 1986-1992. De man zou in 1987 meerdere burgers hebben vermoord. Het OM beschouwt die daden als oorlogsmisdrijven.