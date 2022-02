Nederlandse datingapps moeten Apple tarief van 27 procent betalen

Apple gaat datingapps die gebruikmaken van betalingsmethoden van derden in Nederland een tarief van 27 procent in rekening brengen. Dat is iets minder dan de maximale 30 procent die Apple normaal gesproken vraagt. De beslissing volgt op een uitspraak van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De Nederlandse toezichthouder eiste dat Apple meerdere betalingsmethoden toelaat voor datingapps zoals Tinder, Lexa, Bumble en Happn.