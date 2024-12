DNB: handelsoorlog kan economische groei Nederland hard raken

In zijn nieuwe ramingen voor Nederland rekent DNB voor volgend jaar en het jaar daarna elk op 1,5 procent economische groei. Die groei is vooral te danken aan de consumptie en overheidsbestedingen. Naarmate de wereldhandel aantrekt gaat ook de export meer bijdragen.

Maar aankomend Amerikaans president Donald Trump heeft aangekondigd forse invoertarieven te willen heffen op alle invoer van goederen naar de VS, vooral op de invoer van Chinese producten. DNB waarschuwt dat het risico bestaat dat andere landen hierop reageren met tegenmaatregelen.

Deskundigen van de centrale bank hebben daarom een alternatief scenario doorgerekend, waarbij de VS in de loop van volgend jaar stapsgewijs een invoertarief van 60 procent op alle goederen vanuit China zouden invoeren en een heffing van 10 procent op goederen vanuit Europa en de rest van de wereld. Verder gaat DNB er in dit scenario van uit dat die andere landen met een kwartaal vertraging een gelijk tarief op de invoer van goederen uit de VS heffen.

Dit zou waarschijnlijk turbulentie op de financiële markten betekenen en een klap voor de wereldhandel. De economische groei in Nederland zou volgend jaar dan slechts 1 procent bedragen en in 2026 op 0,4 procent uitkomen. Volgens DNB zou dit ook met zich meebrengen dat de werkloosheid harder oploopt, tot 4,5 procent in 2026.

Om beter op onzekere tijden voorbereid te zijn, is het volgens DNB belangrijk dat Europa en Nederland hun concurrentiekracht versterken. Ook is het in de ogen van de centrale bank belangrijk dat Nederland er, in Europees verband, voor pleit om de internationale handel zo min mogelijk te belemmeren en terughoudend te zijn met invoertarieven als tegenreactie.

Verder hamert DNB erop dat Nederland zijn overheidsfinanciën klaar moet maken voor de lange termijn. „Op de korte termijn staan de overheidsfinanciën er beter voor dan we eerder raamden, maar op de lange termijn blijven de ontwikkeling van het tekort en de staatsschuld zorgelijk. Doordat het overheidstekort in 2026 oploopt tot boven de Europese 3 procentnorm is er weinig tot geen ruimte om via de overheidsbegroting nieuwe schokken op te vangen.”