DNB waarschuwt voor meerdere jaren met relatief hoge inflatie

Dit jaar gaat het Nederlandse prijspeil naar verwachting met 3,2 procent omhoog. Voor volgend jaar voorziet DNB eenzelfde inflatie, terwijl het cijfer in 2026 maar iets lijkt af te nemen tot 2,8 procent. Daardoor lijkt het nog jaren te duren voordat de inflatie hier terug is op 2 procent.

„De Europese Centrale Bank (ECB) streeft naar een inflatie van 2 procent. Daar gedijt de economie goed bij”, legde DNB-hoofdeconoom Olaf Sleijpen vrijdag uit. „Een inflatie van 3 procent is voor even geen probleem, maar dit niveau moet zich niet verankeren in de verwachtingen van mensen en bedrijven”, voegde hij daaraan toe. „Want dan wordt 3 procent het nieuwe normaal, en dat kost ons koopkracht en holt onze concurrentiepositie uit.”

De ECB pakte de hoge inflatie in de eurozone eerder aan door de rente flink op te voeren. Gemiddeld is de Europese inflatie evenwel weer behoorlijk gezakt en de laatste tijd wordt de rente daarom stap voor stap verlaagd. Voor het voldoende tot bedaren brengen van de prijsstijgingen in Nederland is dus meer nodig dan de inspanningen van de ECB.

Sleijpen wilde niet spreken van een door economen vaak gevreesde loon-prijsspiraal en onderkent dat de toename van de lonen in Nederland ook te maken heeft met de krapte op de arbeidsmarkt. Maar hij vindt wel dat vakbonden en werkgevers een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om een hogere inflatie te voorkomen. „Iedereen moet zich realiseren wat de impact is op de inflatie.”

Dat geldt ook voor beleidsmakers bij de overheid, gaf hij aan. Zij zullen er ook op moeten letten dat ze de inflatie met hun beleid niet onbedoeld aanwakkeren. De econoom doelt daarbij vooral op de belastingverhogingen op tabak, alcohol en aardgas. Die maken dat de prijzen van sommige producten de laatste tijd fors duurder zijn geworden. Zonder de invloed daarvan zou de inflatie dit jaar gemiddeld 2,3 procent bedragen. Ook de forse huurstijging van dit jaar speelt een rol.

De energierekening wordt voor Nederlanders inmiddels wel steeds beter betaalbaar. Dat neemt niet weg dat naar schatting 20 tot 25 procent van de huishoudens met de laagste inkomens kwetsbaar blijft voor hoge energiekosten.