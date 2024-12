Franse bankpresident: volgend jaar meer renteverlagingen ECB

„Er komen meer renteverlagingen volgend jaar, verlagingen in meervoud”, aldus Villeroy op de Franse radiozender BFM. Hij zei ook dat de beleidsmakers van de centrale bank in Frankfurt zich „comfortabel” voelen met de verwachtingen op de financiële markten voor verdere dalingen van de leenkosten in 2025.

Het belangrijkste rentetarief in de eurolanden gaat nu opnieuw met een kwart procentpunt omlaag naar een niveau van 3 procent. De ECB vergadert eind januari opnieuw over de rente en er wordt verwacht dat er dan weer een verlaging met een kwart procentpunt aankomt. Ook in maart kan een dergelijke stap worden gezet.

Met de lagere rente wil de ECB de kwakkelende economie ondersteunen. De centrale bank verlaagde donderdag ook nog de groeiverwachtingen voor de eurozone voor dit jaar en komende jaren, mede door de zwakte in de Europese industrie.

Martins Kazaks, de centralebankpresident van Letland en ECB-bestuurslid, zei dat er ook een grotere rentestap met een half procentpunt kan komen als de economische ontwikkelingen daarom vragen. En zijn collega Madis Müller van de centrale bank van Estland zei dat het huidige rentetarief nog te hoog is gezien de economische afzwakking.