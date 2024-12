Bundesbank verlaagt groeiverwachtingen voor Duitse economie

Voor dit jaar gaat de Bundesbank nu zelfs uit van een economische krimp van 0,2 procent, terwijl eerder werd gerekend op een groei van 0,3 procent. Ook waarschuwt de centrale bank voor een mogelijke nieuwe krimp in 2025 als de Verenigde Staten onder president Donald Trump importtarieven gaan invoeren op Europese goederen.

„De Duitse economie kampt niet alleen met aanhoudende economische tegenwind, maar ook met structurele problemen,” zei Bundesbank-president Joachim Nagel, waarbij hij met name wees op de problemen in de industriële sector. Ook de arbeidsmarkt reageert volgens Nagel „merkbaar op de aanhoudende zwakte van de economische activiteit” in het land.

Voor 2026 en 2027 voorspelt de centrale bank een groei van 0,8 procent en 0,9 procent. Wel benadrukt Nagel dat Duitsland door de sterke afhankelijkheid van de export bijzonder kwetsbaar is voor een verdere daling van de buitenlandse vraag als gevolg van een mogelijke wereldwijde handelsoorlog die zou kunnen ontstaan onder het protectionistische handelsbeleid van Trump.

Daarnaast verwacht de Bundesbank dat de Duitse consumentenprijzen in 2025 hoog zullen blijven en de inflatie slechts licht zal afnemen van 2,5 procent naar 2,4 procent. In de jaren daarna zal de inflatie naar verwachting geleidelijk terugkeren naar de doelstelling van 2 procent.