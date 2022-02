Rotterdamse brug wereldnieuws om megajacht Bezos

De Rotterdamse Koningshavenbrug is wereldnieuws geworden nu een deel van de monumentale brug tijdelijk moet worden weggehaald om een megajacht van voormalig Amazonbaas Jeff Bezos doorvaart te verlenen. Berichtgeving over De Hef, zoals de 95 jaar oude brug ook wel genoemd wordt, verscheen de afgelopen dagen onder meer in The New York Times, The Guardian en de Franse krant Le Parisien. Ook in de Italiaanse, Spaanse, Duitse en Nieuw-Zeelandse pers is er aandacht voor.