De politie heeft deze week op het terrein van Landgoed Twickel in Ambt Delden in Overijssel een ondergronds drugslab gevonden. Volgens de politie ging het om een „ingenieuze” constructie. Het lab was met een lift te bereiken en onder de grond strekte zich een uitgebreid gangenstelsel uit dat naar de productieruimte leidde. Er is nog niemand aangehouden.