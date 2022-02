De Amsterdamse gemeenteraad heeft zich kritisch uitgelaten over de inhuur van programmadirecteur Lennart Booij voor de viering van 750 jaar Amsterdam in 2025. Burgemeester Femke Halsema moest hierover uitleg geven, nadat ze eerder had bekendgemaakt dat de gemeente de samenwerking met hem stopt omdat anders de Europese aanbestedingsregels worden overtreden.