Europese Commissie: prik uit buitenland moet in CoronaCheck

EU-burgers die zich in een andere lidstaat laten vaccineren tegen Covid-19 of een boosterprik halen moeten het bewijs daarvan in hun eigen coronareisapp terugzien, vindt de Europese Commissie. Nederlanders die bijvoorbeeld in de buurlanden Duitsland of België een oppepprik laten zetten, zien het correcte aantal vaccinaties dat ze hebben gehad nu niet terug in hun CoronaCheck-app. Het dagelijks EU-bestuur stelt voor deze „onpraktische” situatie aan te passen.