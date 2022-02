„Waarom ik?” vroeg een van de slachtoffers van Mustapha S. zich donderdag tijdens haar verklaring in de Amsterdamse rechtbank af. „Waarom heb ik juist die avond een andere route genomen? Ik stond gewoon te wachten voor het stoplicht.” Terwijl de vrouw met haar fiets in de hand stond, was S. op haar afgekomen, om vervolgens zonder pardon en in het wilde weg op haar in te steken.