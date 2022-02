In navolging van buurlanden Denemarken en Noorwegen schrapt Zweden praktisch alle coronamaatregelen, melden Zweedse media. De regering gaat donderdag bekendmaken dat de beperkingen op 9 februari vervallen omdat de situatie in de zorg stabiel is. Ook blijkt de omikronvariant van het coronavirus milder dan eerdere varianten. Bovendien zijn inmiddels voldoende mensen gevaccineerd.