Een 29-jarige man uit Lelystad is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een celstraf van 18 maanden en een rijontzegging van vier jaar. De man veroorzaakte in november 2019 een ongeluk in zijn woonplaats, waarbij een 67-jarige man en zijn kleinzoon van 4 om het leven kwamen. De echtgenote van de man en oma van het jongetje raakte zwaargewond.