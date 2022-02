Bij de rechtbank in Lelystad heeft het Openbaar Ministerie vijf jaar cel en tbs met voorwaarden geëist tegen een 26-jarige vrouw die wordt verdacht van het doden van haar negen maanden oude dochtertje. Het kind overleed in oktober 2020, volgens het OM doordat het kind door haar moeder is vergiftigd met een dosis van de drug GHB. Justitie acht de Lelystadse schuldig aan doodslag.