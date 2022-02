Milieudefensie: beroep klimaatzaak Shell op zijn vroegst in 2023

Shell en Milieudefensie staan op zijn vroegst in het voorjaar van 2023 weer tegenover elkaar in de rechtszaal. Wanneer precies, zal in november van dit jaar duidelijk worden, meldt Milieudefensie. De organisatie heeft over de planning overlegd met de advocaten van Shell en de planning voor het hoger beroep in de klimaatzaak gepubliceerd. Daaruit blijkt dat de eerste stap richting de behandeling van de zaak eind maart wordt gezet. Shell mag dan op papier uitleggen welke bezwaren het heeft tegen de uitspraak van de rechtbank.