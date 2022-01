Het water van de Nieuwe Maas is maandagmiddag over de kades van het Rotterdamse stadsdeel Noordereiland gelopen. De Nieuwe Maas heeft door de storm en een hoge afvoer een hoogste waterstand van ruim 2,60 meter boven NAP bereikt. De gemeente Rotterdam had uit voorzorg al kades in het lager gelegen stadsdeel afgesloten en zandzakken geplaatst.