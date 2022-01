De bezetters van het bos bij VDL Nedcar bij de Limburgse plaats Born blijven. Ze trotseren de storm, laat hun woordvoerster maandagochtend weten. Om 11.00 uur mogen twee ‘rescue-klimmers’ het bos in om iedereen te checken op veiligheid, aldus de woordvoerster. Het gaat om mensen van de actiegroep Red het Sterrebos zelf, die met toestemming van de handhavers in het bos mogen kijken of het goed met iedereen gaat.