In Dordrecht is woensdagavond een vrouw gewond geraakt nadat een vuurwerkbom door haar brievenbus was gegooid. Rond 23.30 uur ging de 39-jarige bewoonster van een woning aan het Houthavenplein af op het geluid van iets dat op de mat viel. In de hal vond ze een brandend voorwerp dat op datzelfde moment ontplofte, waarbij de vrouw gewond raakte.