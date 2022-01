Minister-president en VVD-leider Mark Rutte maakt ook zichzelf verwijten over de rel rond Soumaya Sahla, die lid was van de extremistische Hofstadgroep en daarna toch een functie kon bekleden binnen de partij. Hij heeft zich „niet voldoende verdiept in de zaak”, erkent hij tijdens de persconferentie na afloop van de ministerraad.