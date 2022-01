Onderzoek: weinig verschil tussen Limburgse en andere bestuurders

Limburg lijdt ten onrechte onder nationale beeldvorming als zou de bestuurscultuur in deze van oudsher katholieke provincie niet deugen. Die cultuur wijkt echter niet echt af van die van de rest van Nederland, concludeert een commissie die onderzoek deed naar de bestuurscultuur in Limburg tussen 2010 en 2021. De commissie vond geen grove integriteitsschendingen. Wel getuigden sommige bestuurders niet altijd van gematigdheid of terughoudendheid. „Engelen bestaan niet. Ook niet in Limburg”, relativeert de commissie die vrijdag haar eindrapport presenteerde.