Groot onderzoek op scholen naar luchtreinigers tegen corona

Kunnen luchtreinigers in klaslokalen coronabesmettingen voorkomen? Een grootschalig onderzoek in vijfhonderd Nederlandse en Belgische schoolklassen moet daar uitsluitsel over geven. Het onderzoek is een samenwerking tussen hoogleraar bouwfysica Bert Blocken van de TU Eindhoven (TU/e), de Belgische viroloog Marc van Ranst (KU Leuven) en Leen Peeters van adviesbureau Th!nk-E. „Zo kunnen we schoolsluitingen in de toekomst mogelijk voorkomen”, hoopt Blocken.