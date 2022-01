Het Sint-Pietersplein in Rome is met Pasen waarschijnlijk toch versierd met Nederlandse bloemen als daar de pauselijke zegen wordt uitgesproken. De Friezenkerk in Rome, verantwoordelijk voor de organisatie, meldt donderdag dat er wordt gewerkt aan een doorstart nadat de Limburgse hoofdarrangeur die jaren betrokken was bij de bloemenhulde had aangegeven dat sponsors hadden afgehaakt.