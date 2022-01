Rijkswaterstaat hangt in de buurt van knooppunt Hooipolder op de A27 nieuwe kasten voor kerkuilen en vleermuizen op. De dieren moeten ‘verhuizen’ naar die nieuwe nestkasten, omdat de bomen waarin ze huizen in natuurgebied De Hillen in Brabant dit jaar worden omgekapt. Dat is nodig omdat de snelweg A27 tussen Houten (Utrecht) en knooppunt Hooipolder bij Geertruidenberg de komende jaren wordt verbreed.