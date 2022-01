Of in de komende weken extra versoepelingen van de coronamaatregelen mogelijk zijn, hangt af van „drie essentiële factoren”. Het kabinet wacht op meer duidelijkheid over de risico’s van een besmetting met de omikronvariant van het coronavirus, de druk op de ziekenhuizen en de mate waarin mensen zich houden aan de regels en protocollen zoals die tot nu toe zijn opgesteld. Dat zei premier Mark Rutte tijdens het coronadebat.