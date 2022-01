Veel jonge kinderen die nu in het ziekenhuis liggen en positief zijn getest op het coronavirus, zijn in de eerste plaats om een andere reden opgenomen, denkt kinderarts Karoly Illy. „Ik vermoed dat de overgrote meerderheid bronchiolitis heeft door het RS-virus”, reageert hij op stijgende opnamecijfers in de leeftijdscategorie van 0 tot 9 jaar. Bronchiloitis is een bepaald type longontsteking.