D66-Tweede Kamerlid Wieke Paulusma beklaagt zich over „de drek” die zij dagelijks via social media en in de mail over zich heen krijgt sinds zij kort geleden voor haar partij het woord voert op het gebied van corona. „Dit is afschuwelijk. Dit extremisme is niet normaal.” Ook veel andere Kamerleden die zich met corona bezighouden, hebben hier last van, zei ze tijdens het coronadebat.