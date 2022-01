Kinderen die een levertransplantatie krijgen, kunnen met het nieuwe orgaan vaak tot ver in hun volwassen leven vooruit. Uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) blijkt dat de helft van de kinderen die de afgelopen decennia een nieuwe lever kregen, die na 31 jaar nog altijd had. De onderzoekers analyseerden gegevens over meer dan 16.000 transplantaties bij kinderen.