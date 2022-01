Een deel van de jonge mensen die nu in het ziekenhuis liggen vanwege een coronabesmetting is opgenomen „ter observatie”, zegt directeur bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) Jaap van Dissel in de Tweede Kamer. Eerder deze week werd bekend dat er op dit moment opvallend veel coronapatiënten onder de dertig jaar in de ziekenhuizen worden opgenomen.