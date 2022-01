OM: opdracht voor aanslagen Bommelerwaard kwam uit De Schie

De strafzaak over woningbeschietingen en brandstichting bij medewerkers van groothandel in groente en fruit De Groot Fresh Group vorig jaar, wordt op 5, 6 en 7 juli behandeld. Hoofdverdachte Ali G. die dit volgens de aanklacht vanuit zijn cel zou hebben aangestuurd, wordt hier eind juni voor berecht, en ook voor de afperspoging in 2019 en de aanslagen in 2020. Ali G. zou via een gedetineerde in gevangenis De Schie in Rotterdam instructies hebben gegeven voor de aanslagen in 2021.