De gemeenteraad van Zeist vindt dat in zijn gemeente de komende jaren niet meer dan vierhonderd vluchtelingen mogen worden opgevangen. Dat is minder dan de zevenhonderd mensen die het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wil huisvesten in het voormalige militaire complex Kamp van Zeist. Volgens de partijen doet een kleiner aantal recht aan de onrust die in Soest en Zeist leeft.