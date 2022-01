De periode van zes weken waarin de door het kabinet aangekondigde versoepelingen gelden, is bij de zakelijke evenementenbranche slecht gevallen. „Daar zijn we wel door uit het veld geslagen”, stelt directeur Riemer Rijpkema van branchevereniging EventPlatform. „Zakelijke evenementen hebben vaak maanden voorbereiding en als er zoveel onduidelijkheid is, gaan bedrijven daar niet mee door op dit moment.”