Driekwart van de coronapatiënten die op de intensive care zijn behandeld, ervaart een jaar later nog altijd problemen. Ze melden vooral lichamelijke klachten, maar ook problemen met geheugen en concentratie of angstgevoelens. Meer dan de helft werkt na een jaar nog altijd minder of helemaal niet, meldt de NOS op basis van een onderzoek onder leiding van het Radboudumc.