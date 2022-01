Grote zorgen politie en boa’s: vertrouwensbreuk dreigt

De politie, het Openbaar Miniserie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) maken zich grote zorgen over ontevredenheid onder de bevolking. Doorgaan met handhaven kan „tot een fundamentele vertrouwensbreuk tussen politie en grote delen van de bevolking leiden”, schrijven ze in een advies aan het kabinet. De politie ziet daarnaast „een meer structurele en georganiseerde ontwijking” van de coronamaatregelen. „Niet eerder in deze pandemie werd er een dusdanig maatschappelijk ongenoegen waargenomen” dan nu.