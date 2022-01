De watersnood die Limburg in juli 2021 trof, was voorbij het ergste scenario. Zo’n ramp kan zich overal in Nederland voltrekken. De kans dat Nederland als gevolg van de klimaatverandering te maken krijgt met extreem hoogwater en andere extremen zoals sneeuwval, droogte en hagel is reëel. Voor het beheersen van deze crises is een andere aanpak nodig en overheidsorganisaties moeten zich daarop beter voorbereiden.