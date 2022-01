Veiligheidsberaad opnieuw bijeen over versoepelingen

De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad komen maandagavond in Utrecht opnieuw bijeen om versoepelingen van het coronabeleid te bespreken. Het beraad gelastte vrijdag een extra vergadering in om de druk op het kabinet over heropening van de horeca-, evenementen- en cultuursector te verhogen. De burgemeesters wilden dat het kabinet daar vrijdag al meer over zou zeggen, maar de ministers besloten nieuwe adviezen van het Outbreak Managment Team (OMT) en het RIVM af te wachten.