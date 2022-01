De vrouw van de mogelijk vermoorde Chris Grinwis uit Halsteren is door een natuurlijke oorzaak overleden. Dat werd maandag duidelijk tijdens de eerste rechtszitting over de dood van de 65-jarige man bij de rechtbank in Breda. Justitie denkt dat Grinwis in december 2020 werd vergiftigd door zijn nieuwe partner, de Tilburgse Yvon K. (62).