Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is blij met het uitgelekte advies van het Outbreak Management Team (OMT) om de horeca en de cultuursector tot 20.00 uur weer open te laten gaan. Dat laat een woordvoerder van KHN weten in een reactie. Aan de heropening zouden wel de voorwaarden zitten die nu ook al gelden, zoals het gebruik van coronatoegangsbewijzen, verplichte zitplaatsen in de horeca en beperkingen aan bezoekersaantallen.