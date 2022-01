Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) heeft een ‘Brief aan Nederland’ geschreven waarin het oproept zogenoemde ‘victim blaming’ van slachtoffers van seksueel geweld te voorkomen. „Want we weten nog altijd niet goed met die verhalen om te gaan. Vijfenzeventig (!) procent van de slachtoffers van seksueel geweld krijgt te maken met beschuldigende opmerkingen en ongepaste vragen”, zo staat in de brief.