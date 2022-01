Staatsagent: KLM moet meer doen tegen belastingontwijking piloten

KLM moet beter zijn best doen om te voorkomen dat het bedrijf meewerkt aan belastingontwijking door piloten en cabinepersoneel dat buiten Nederland woont. De regeling voor hun reiskostenvergoeding maakt het makkelijk om in het buitenland te gaan wonen om belastingredenen. Staatsagent bij KLM Jeroen Kremers gaat daarover in gesprek met de luchtvaartmaatschappij, melden ministers Sigrid Kaag (Financiën) en Mark Harbers (Infrastructuur) aan de Kamer.