Opnieuw zijn mensen opgepakt die worden verdacht van betrokkenheid bij de rellen op de Coolsingel in Rotterdam op 19 november vorig jaar. Het gaat nu om vijf mensen, ze zijn aangehouden tussen 10 januari en deze vrijdag (21 januari). Hiermee staat het totale aantal mensen dat in verband met de rellen is opgepakt op 73, zo meldt de politie. Op de bewuste avond zelf werden 49 mensen opgepakt, nadien dus tot nu toe 24.