Stichting AAP haalt wilde dieren uit circussen Portugal

Dierenwelzijnsorganisatie Stichting AAP heeft deze week twee ernstig vermagerde tijgers en een leeuwin uit Portugese circussen gehaald. Eerder nam AAP al drie alligators, drie boa’s en vier pythons mee uit Portugal. Alle wilde dieren zijn ondergebracht in opvangcentra van AAP in Spanje en Duitsland. De circussen hebben de wilde dieren vrijwillig afgestaan, omdat het in 2025 in Portugal verboden wordt voor circussen om wilde dieren te exploiteren, aldus AAP.