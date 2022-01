Het Nederlandse verzoek om uitlevering van complotdenker Micha Kat is uitgesteld tot 1 april. Dat bevestigt een woordvoerster van het Openbaar Ministerie in Den Haag. Kat blijft in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast in de gevangenis vastzitten in afwachting van de uitlevering. Het verzoek zou vrijdag worden behandeld maar is om onbekende reden uitgesteld.