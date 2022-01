De oproep voor camerabeelden over de ontvoering en dood van het 4-jarige Belgische jongetje Dean heeft geleid tot twintig tips. Dat meldt de politie. De banneractie, waarbij via een advertentie op internet het opsporingsbericht onder de aandacht van het publiek wordt gebracht, wordt vrijdag in de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen voortgezet.