Signify en Besi grootste dalers in lagere AEX

De Amsterdamse AEX-index gaf vrijdag flink terrein prijs onder aanvoering van verlichtingsconcern Signify en chipbedrijf Besi. De chip- en techbedrijven kregen rake klappen in navolging van de zware koersverliezen in de Amerikaanse techsector. De zorgen over snellere renteverhogingen door de Amerikaanse centrale bank om de hard oplopende inflatie de kop in te drukken, hielden de markten in de greep. Hogere rentes zijn over het algemeen ongunstig voor risicovollere beleggingen als aandelen.