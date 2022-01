Bruls: horeca en cultuur moeten gewoon open en snel

De horeca- en de cultuursector moeten zo snel mogelijk gewoon geopend worden. Het kabinet moet daar vrijdagmiddag een knoop over doorhakken en niet wachten tot dinsdag. Er moet versoepeld worden, want het huidige coronabeleid valt niet meer uit te leggen. De horeca moet gewoon hetzelfde behandeld worden als winkels en sportscholen. Dat heeft de voorzitter van het Veiligheidsberaad, burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen, vrijdag gezegd in het radioprogramma Sven op 1.