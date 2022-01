Tata Steel wil verschillen tussen uitstootdata snel doorgronden

Tata Steel Nederland-directeur Hans van den Berg wil zo snel mogelijk met het RIVM om tafel om na te gaan waar de verschillen tussen de eigen uitstootmetingen en die van het onderzoeksinstituut aan liggen. Zo kan er gekeken worden waar de staalfabriek verbeteringen moet doorvoeren. Het RIVM zegt in een nieuw rapport dat in de omgeving van de IJmuidense staalfabriek veel hogere concentraties metalen en zogeheten PAKs zijn gemeten dan te rijmen is met cijfers die het bedrijf opgeeft.