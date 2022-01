Huisartsen in krantenadvertentie ten strijde tegen Zilveren Kruis

Huisartsen roepen verzekeraar Zilveren Kruis vrijdag in een paginagrote krantenadvertentie op om de vergoedingen voor praktijkondersteuners zo te laten als die zijn. Ze vrezen anders financieel flink het schip in te gaan. Een petitie tegen wijziging van de systematiek, die volgens de adverterende dokters meer dan 2500 keer werd getekend door collega’s en ondersteuners, leverde niks op. Een kort geding is inmiddels aangespannen en dient op 10 februari.